Venezolano herido al colisionar moto con taxi en cruce

Un motociclista de nacionalidad venezolana resultó lesionado al impactarse contra un taxi en las inmediaciones de la Unidad Administrativa Las Palmas, al sur de Tapachula.

Fue en el cruce de la 3.ª avenida Sur y 22.ª calle Oriente en donde ocurrió el percance, cuando el vehículo del servicio público, con número económico 1980, intentó incorporarse hacia la 3.ª Sur sin tomar las precauciones.

El motociclista identificado como Víctor “N”, originario de Venezuela, que circulaba de sur a norte en la vía de preferencia no pudo frenar, registrándose el fuerte impacto.

Apoyo

Por ese motivo, este último quedó tirado con diversas lesiones, siendo atendido por paramédicos del Grupo Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) y de Protección Civil (PC), aunque fue personal de la empresa para la que trabaja la que decidió trasladarlo a un hospital para su atención especializada.

A su vez, elementos de las diversas corporaciones policiacas estatales y municipal acudieron y tomaron conocimiento de los hechos, iniciándose las investigaciones para determinar las responsabilidades.