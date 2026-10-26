Venganza, móvil del doble feminicidio: fiscal general

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que tras las investigaciones del doble feminicidio ocurrido el 19 de octubre en el municipio de Ostuacán, se logró acreditar plenamente la participación de Armando “N”, alias “el Melo”, y Andrés “N”, alias “el Cera”.

En los hechos lamentablemente perdió la vida la señora Míriam Cruz Alpuche y una niña de 12 años, de identidad reservada por ser menor de edad.

Explicó que se logró acreditar que los señalados acudieron al lugar donde cometieron el artero crimen y posteriormente se dieron a la fuga. El fiscal mencionó que, de acuerdo con la investigación y los testimonios recabados, el móvil fue por una venganza personal.

Violento incidente

Llaven Abarca añadió que tras ser detenidos fueron trasladados a los separos de la Presidencia Municipal. No obstante, un grupo de pobladores de Ostuacán incursionó de manera violenta en la alcaldía y los sustrajo.

Pese a que se estableció el diálogo y se reforzó la seguridad, privaron de la vida a Andrés “N”, mientras que Armando “N” fue rescatado.

Por estos hechos, se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en agravio de Andrés “N”. Además, autoridades federales y estatales pudieron restablecer el orden en el pueblo de Ostuacán, que actualmente se encuentra en calma.

El fiscal general hizo hincapié en que se continúa integrando la carpeta del doble feminicidio para judicializarla y se solicitará la pena máxima de 100 años de prisión para que Armando “N” enfrente la justicia.