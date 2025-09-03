Viajaban a caballo y los fulminó un rayo

La mañana del martes se registró un hecho que conmocionó a la población de Jiquipilas: dos personas fueron encontradas sin vida en la ranchería Miguel Hidalgo, luego de haber sido sorprendidas por una tormenta eléctrica la tarde del día anterior.

El macabro hallazgo causó consternación entre los habitantes, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades.

Incidente

De acuerdo con la información recabada, el lunes por la tarde, Oliver “N” (39 años) y una adolescente de apenas 16 años de edad, se desplazaban a caballo por veredas cercanas al río de la comunidad.

Mientras transitaban, un rayo los impactó de manera fulminante, dejándolos sin vida al instante. Los dos animales en los que cabalgaban también perecieron en el lugar.

Fue hasta la mañana del martes cuando lugareños que transitaban por la zona se toparon con la desgarradora escena y notificaron de inmediato a las autoridades municipales. Elementos de seguridad y Protección Civil acudieron al sitio, confirmando la muerte de ambas personas.

Tormenta eléctrica

Vecinos relataron que durante la tarde y noche del lunes una intensa tormenta eléctrica, acompañada de fuertes lluvias, azotó la región, lo que refuerza la versión de que el rayo fue la causa del deceso.

La comunidad lamentó profundamente la tragedia, destacando que eran conocidos en la ranchería y que el incidente ocurrió en un punto cercano a una corriente de agua.