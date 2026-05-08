Vinculan a proceso a seis por cocaína

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de seis personas, por su posible participación en la comisión de un delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

La Fiscalía Federal en la entidad inició una investigación derivada de la puesta a disposición de Luis “N”, Bryan “N”, Andrés “N”, Guillermo “N”, Manolo “N” y Erwin “N”.

Fueron arrestados como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de elementos de la Secretaría de Marina en Puerto Chiapas.

Antecedentes

De acuerdo con los hechos, los hoy imputados fueron interceptados a 86 millas náuticas desde la costa cuando transportaban a bordo de una embarcación con tres motores fuera de borda, costales que contenían en total 904 kilos 358 gramos 600 miligramos de clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Chiapas, aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso en su contra.

Asimismo, dos meses para la investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social número 3, ubicado en Tapachula de Córdova y Ordóñez.

A las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.