Violenta colisión deja a motorista lesionado

Una persona resultó con lesiones de consideración luego de registrarse un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta sobre la 2.ª avenida Norte, en la colonia Juan Sabines, en el municipio de Bochil, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

Encontronazo

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se habría originado cuando el conductor de la motocicleta, refieren, invadió el carril contrario, lo que provocó un impacto frontal contra un automóvil que circulaba en sentido opuesto.

Tras la colisión, el motociclista salió proyectado y sufrió diversas lesiones, aparentemente probables fracturas, por lo que requirió de primeros auxilios.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil (PC), así como personal de la Policía Municipal y Tránsito Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios al malherido individuo y coordinaron su traslado a un hospital para su valoración y atención médica especializada inmediata.

Peritaje

En tanto, las autoridades aseguraron el área para evitar otro percance y facilitar la circulación vehicular en la zona.

Posteriormente, personal de Tránsito Municipal llevó a cabo el peritaje correspondiente con el objetivo de determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades legales entre los conductores involucrados, conforme a la ley.