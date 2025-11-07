Violenta colisión en el libramiento Norte

Durante la mañana del jueves un accidente de tránsito dejó daños materiales valuados por miles de pesos, esto sobre el libramiento Norte Oriente y el cruce con la calle Rosario Castellanos, a la altura de la colonia Albania Baja, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Transcurrían aproximadamente las 08:00 horas cuando automovilistas reportaron el percance a las autoridades, por lo que estas arribaron a la dirección mencionada para tomar conocimiento.

Al llegar, los agentes localizaron una camioneta y un automóvil sedán con daños visibles en la parte trasera y frontal, respectivamente.

De acuerdo con las versiones oficiales, ambos vehículos circulaban sobre el carril de baja velocidad con dirección de oriente a poniente, de repente el sedán se estrelló por alcance en la pick up, causando daños materiales considerables en ambos, aunque la peor parte se la llevó el presunto responsable.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para realizar las diligencias correspondientes y verificar que no hubieran personas lesionadas; posteriormente, no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Tras dialogar, los conductores llegaron a un acuerdo para deslindar responsabilidades al momento, así que las autoridades únicamente fungieron como testigos del arreglo.

Asimismo, los vehículos fueron retirados del lugar con apoyo de una grúa con plataforma, restableciendo la circulación en la zona.

El hecho generó momentáneamente congestión vehicular temporal durante las maniobras de retiro, pero la situación fue controlada minutos después por los agentes de Tránsito.

Una noche antes, el tránsito en el libramiento Norte Oriente había sido liberado debido a que el plantón instalado por las Madres en Resistencia fue levantado.