Violento asalto a joyería: más de 100 mil pesos, el botín

En medio de la crisis de seguridad que se vive en la población de Huixtla, el viernes sujetos armados cometieron un violento asalto en una joyería apenas a una cuadra del Palacio Municipal, en donde obtuvieron un botín considerado en más de 100 mil pesos.

Violento atraco

Dos sujetos armados que se cubrían el rostro ingresaron a la joyería Jade, ubicada en la esquina de la calle Iturbide Oriente con avenida González Ortega Sur y tras amagar a los empleados, se apoderaron de dinero en efectivo y de alhajas para salir y darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Tras el reporte del atraco se presentaron elementos de las diferentes corporaciones policiacas municipales, estatales y de la Guardia Nacional, que iniciaron operativos y patrullajes, aunque hasta el momento no se tienen reportes de detenidos.

Exigen más seguridad

Apenas el jueves en esta población se llevó a cabo la mesa de seguridad, en donde la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado acordaron que se incrementaría la vigilancia, luego de las protestas que se han registrado por el incremento de los asaltos y robos.

Comerciantes de la zona centro exigieron mayor seguridad y que se realicen las investigaciones para dar con el paradero de los asaltantes.