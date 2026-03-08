Violento asalto a quesería deja un herido de bala

Un violento asalto ocurrido la tarde de este sábado a la Quesería San Francisco, al sur de Tapachula, dejó como saldo a un empleado herido de bala.

Fueron dos sujetos los que ingresaron al establecimiento ubicado sobre la 4ª. avenida Sur Prolongación, en las inmediaciones de la colonia Canta Ranas, y tras amagar a los empleados los sometieron y ataron para evitar que pidieran ayuda inmediata.

Tras ello se apoderaron del dinero de las ventas del día, aunque uno de los empleados al parecer pretendió oponerse y por ello, uno de los sujetos activó el arma que portaba, hiriéndolo a la altura del cuello.

El herido identificado como Sergio “N”, de 22 años, quedó lesionado en el interior del establecimiento, mientras que los sujetos emprendieron la huida a bordo de una motocicleta.

A plena luz del día

Personas que escucharon el disparo al ver lo que había pasado solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, arribando paramédicos que le otorgaron los primeros auxilios y trasladaron a un hospital.

Asimismo, elementos de las diferentes corporaciones hicieron acto de presencia y acordonaron para iniciar las investigaciones, desplegando además un operativo de búsqueda de los responsables.

Y es que el atraco se dio a plena luz del día, quedando grabados en los videos de seguridad interna del negocio, por lo que ya están siendo buscados.

Los comerciantes de la zona pidieron incrementar vigilancia y patrullajes para inhibir la comisión de delitos.