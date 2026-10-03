Violento choque salda con conductor muerto

Un hombre perdió la vida durante la madrugada del viernes luego de quedar prensado dentro de la camioneta particular que conducía, tras un aparatoso choque contra un camión de volteo registrado sobre la carretera Ocozocoautla-Villaflores.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas en las inmediaciones del rancho El Corcel, en la demarcación del municipio de Ocozocoautla, donde por causas que serán determinadas mediante los peritajes correspondientes, ambas unidades colisionaron de manera frontal.

Extraoficialmente se dijo que uno de los involucrados habría invadido el carril contrario, aunque se desconoce si por exceso de velocidad o alguna falla mecánica.

Acabó incrustada

Tras el impacto, la camioneta tipo SUV quedó prácticamente incrustada contra el camión, mientras que este perdió estabilidad y acabó con la caja volcada a un costado de la vía de comunicación.

El vehículo de carga transportaba arena, parte de la cual terminó esparcida sobre la cinta asfáltica, así que la zona representó un riesgo para los automovilistas que circulaban por este tramo durante la madrugada.

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil, Guardia Estatal y Policía Preventiva Vial del Estado, quienes acudieron para brindar atención y llevar a cabo labores de seguridad en el lugar del percance.

Al revisar la camioneta, los socorristas localizaron al conductor atrapado entre los fierros retorcidos. Luego de realizar la valoración médica, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Rescate de cuerpo

La circulación permaneció bajo vigilancia mientras se efectuaban las diligencias. Posteriormente, aproximadamente una hora después del accidente, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado arribó para hacer el procesamiento de la escena.

Finalmente, el cadáver fue liberado de los restos del vehículo y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para continuar con los procedimientos legales.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.