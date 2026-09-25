Violento choque salda con un deceso y varios heridos

Una persona sin vida y varios lesionados fue como saldó de manera preliminar un aparatoso accidente, registrado sobre el tramo carretero Apasco-Salto de Agua.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el percance estuvo relacionado con una camioneta Toyota Avanza de color gris, con placas de circulación DSU-397-K del estado de Chiapas, cuyos ocupantes serían originarios de la colonia Villaflores, perteneciente al municipio de Tila.

Accidente mortal

Según los reportes iniciales, los pasajeros habían salido de la ciudad de Palenque y se dirigían de regreso hacia el municipio de Tila.

Sin embargo, durante su recorrido por el tramo comprendido entre el cruce de Apasco y Salto de Agua, en la demarcación del municipio saltense, la unidad tuvo el mortal accidente cuyas causas aún no han sido establecidas, pero se presume se derivó de la pérdida de control que hizo que chocaran y volcaran.

Tras recibir el reporte al 911, al lugar acudieron elementos policiacos y paramédicos procedentes de Macuspana, Tabasco, quienes brindaron los primeros auxilios a las personas que resultaron lesionadas.

Durante las primeras diligencias se confirmó de manera preliminar el fallecimiento de un sujeto identificado como Feliciano R. V., mientras que otros ocupantes fueron atendidos por los cuerpos de emergencia.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el incidente y establecer las responsabilidades conforme a derecho.

Asimismo, se esperaba la intervención de las instancias competentes para llevar a cabo las diligencias relacionadas con el levantamiento del cadáver para transportarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) y determinar el procedimiento de acuerdo a la ley.