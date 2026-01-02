Vivienda arde en llamas y deja cuantiosas pérdidas

Un incendio terminó por completo con una vivienda en la colonia Jardines de Chiapas, al norte poniente de Tapachula; por ello, los cuerpos de emergencia y de seguridad se presentaron para proporcionar la ayuda necesaria.

Fueron vecinos quienes reportaron el siniestro a los números de emergencias, por lo que acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos que con el apoyo de una pipa lograron sofocar las voraces llamas.

Cortocircuito

Se aclaró que en el interior de la vivienda, ubicada en la calle Caobas y callejón Camelia, al momento de lo ocurrido no había ninguna persona.

El fuego se propagó rápidamente, y presuntamente fue originado debido a un cortocircuito, aunque los daños materiales podrían ascender a varios miles de pesos pues todo lo que había en el interior acabó convertido en cenizas.

Los "tragahumo" trabajaron arduamente para controlar el fuego, evitando que este cruzara hacia otras casas vecinas, sumándose a las labores el personal de Protección Civil.

Más tarde, el siniestro fue controlado en su totalidad, pero dejó pérdidas materiales considerables, aunque aún se desconoce el saldo total.

Por último, se exhortó a la población que realice las verificaciones de sus instalaciones eléctricas y de gas para evitar cualquier situación de riesgo.