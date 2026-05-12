Vivienda arde en llamas y mascota muere calcinada

Pérdida total fue lo que dejó el incendio de una vivienda durante la madrugada del lunes en la colonia San Sebastián, localizada al sur-poniente de la ciudad de Tapachula, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

La familia de Aníbal “N” logró salir sin que se reporten lesionados, aunque se dijo que una de sus mascotas, un perro, pereció calcinado.

Siniestro

Presuntamente el siniestro se derivó de un cortocircuito en el sistema eléctrico, por lo que los integrantes de la familia al sentir que el humo invadía la vivienda salieron y rápidamente pidieron ayuda al número de emergencias 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron de inmediato a la vivienda ubicada en la 12.ª avenida Sur y 16.ª calle Poniente, aunque el fuego se había propagado rápidamente por toda la estructura.

La vivienda, electrodomésticos, muebles, ropa y objetos personales de los habitantes se destruyeron por el fuego ya que los trabajos para su control y enfriamiento duraron por lo menos tres horas, para evitar que este pudiera reactivarse.

Tanto el propietario de la vivienda como otros integrantes de su familia fueron atendidos por paramédicos debido a la crisis nerviosa que presentaron, aunque no hubo necesidad del traslado de ninguna persona a un hospital.

Los “tragahumo” iniciaron las revisiones para determinar las causas exactas del siniestro y determinar en dónde comenzó.