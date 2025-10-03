Vocho embiste a una moto al intentar estacionarse

Una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos fue lo que dejó como saldo un accidente de tránsito sobre la 9.ª Sur y 13.ª Oriente, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, antes del mediodía del jueves.

Transcurrían alrededor de las 11:02 horas cuando elementos de la Policía Vial recibieron un llamado al número de emergencias 911, donde les reportaban acerca de un percance, por lo que se movilizaron a la dirección mencionada.

Ahí, sobre el carril de sur a norte localizaron una motoneta dañada y un Vocho cerca de esta.

Aparcó sin precaución

Los agentes señalaron que les informaron que un automóvil Volkswagen Sedán quiso estacionarse, pero el conductor no tuvo precaución al hacerlo y terminó llevándose de “corbata” a una persona del sexo masculino.

El sujeto circulaba a bordo de una motoneta de la marca Italika, con placas de circulación del estado de Chiapas.

La mala maniobra fue lo que provocó la caída del motorista, resultando con múltiples lesiones en las extremidades.

Por ello, pidieron la intervención de una unidad de emergencia, arribando paramédicos voluntarios que procedieron a brindarle los primeros auxilios.

Después de la valoración médica se informó que era necesario hospitalizarlo, sin embargo, se dijo que sus familiares se encargarían de su traslado.

Más tarde, una grúa con plataforma se presentó para hacerse cargo de remolcar los vehículos y transportarlos al corralón correspondiente, en lo que se deslindan responsabilidades.