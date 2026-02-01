Vocho se incendia de la zona del motor y casi se calcina

Por poco termina como pérdida total, un Vocho durante las últimas horas de la noche del viernes al sur poniente del municipio de Cintalapa luego de verse envuelto por las llamas que comenzaron en el motor.

Gracias a la rápida acción de la ciudadanía pudieron controlarlo y según refirieron los socorristas, así como el propietario, una posible falla eléctrica habría derivado en el siniestro.

Siniestro

El conductor del Volkswagen Sedán de color rojo, con placas del estado de Chiapas, vivió momentos de tensión cuando intentaba subirse a la unidad y meterlo al garage de su domicilio, percatándose que emanaba un humo blanco de la parte trasera en donde va el motor.

Al intentar resolver la situación, una fuerte flama invadió la zona y comenzó a consumir las partes plásticas y a dañar la pintura, generando alarma entre los vecinos que de inmediato dieron aviso al número de emergencias 911.

De forma inesperada, arribó antes que las corporaciones de auxilio el servicio particular de reparto de agua en pipa, quien sin dudarlo encendió su bomba y rápidamente extinguió las llamas casi en su totalidad.

Tras lo anterior, elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos finalizaron la ayuda, enfriando el área y limpiándola, para después dejar la unidad siniestrada en el interior de la propiedad.