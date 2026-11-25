La volcadura de una camioneta sobre la carretera a Altamirano, la mañana de ayer, dejó un saldo de 12 personas lesionadas, lo que movilizó a ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal para atenderlos lesionados y trasladarlos al hospital regional de Comitán.

Fue alrededor de las 08:00 horas que se reportó el accidente sobre el tramo Comitán-Altamirano, en las inmediaciones de la localidad de Villahermosa Yalumá de la demarcación comiteca.

De acuerdo a los reportes, el conductor de una camioneta Isuzu color blanco circulaba con rumbo a Comitán cuando perdió el control al evadir chocar contra un camión tipo volteo, por lo que terminó saliendo de la carpeta asfáltica.

La unidad terminó a unos cinco metros de la carretera con las llantas hacia arriba. En tanto, un grupo de personas que viajaba en la góndola de la camioneta terminó lesionado. Testigos reportaron el accidente al número de emergencia 911.

Al lugar llegaron ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal y Cruz Roja para que paramédicos brindaran los primeros auxilios, trasladando a 10, entre ellos a dos menores, al hospital de Comitán.

Fueron agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva que llegaron para atender el percance, realizando los peritajes para consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público para que deslinde responsabilidades. La camioneta fue remolcada al corralón para su resguardo.

En las últimas fechas se han registrado tres accidentes sobre esta carretera estatal, que ha involucrado a camiones tipo volteo.