Volcadura de camión de volteo deja un lesionado

En las inmediaciones del Arco de Oxchuc, un accidente de tránsito movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, luego de que un camión de volteo terminara volcado fuera de la carretera.

El percance ocurrió cuando el conductor de la pesada unidad perdió el control del volante por causas que aún son investigadas. Como consecuencia, el vehículo salió de la cinta asfáltica y acabó recostado sobre uno de los costados a pocos metros de la vía.

Atendieron emergencia

Automovilistas que transitaban por la zona fueron los primeros en percatarse del percance y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia mediante los números de auxilio. Minutos después arribaron paramédicos y elementos de seguridad para atender la situación.

Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria al operador del camión, quien sufrió lesiones leves a consecuencia de la volcadura. Tras ser valorado en el lugar, se informó que sus heridas no ponían en riesgo su vida y que no fue necesario reportarlo en estado grave.

La presencia del vehículo siniestrado obligó a las autoridades a implementar medidas de seguridad en el área para prevenir nuevos incidentes y facilitar las labores de auxilio.

Asimismo, se llevaron a cabo maniobras para retirar la unidad y restablecer las condiciones normales de circulación en la carretera.

Peritos y autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer si factores mecánicos, humanos o las condiciones del camino influyeron en la pérdida de control del camión.