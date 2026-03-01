Volcadura de camión solo deja daños

Por varias horas fue cerrada la carretera entre Huixtla y Motozintla, la noche del viernes y madrugada del sábado, debido a la volcadura de un camión de carga que provocó que el combustible se regara sobre la cinta asfáltica.

El conductor de la unidad Volvo, al parecer por el exceso de velocidad o el cansancio, perdió el control de la misma y en una curva, a la altura del lugar conocido como El Pozolero, terminó volcando.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar y acordonaron la zona, evitando la circulación vehicular mientras se realizaban los trabajos de limpieza para evitar un percance mayor.

Sin lesiones

Los daños materiales ascienden a varios miles de pesos, aunque se dijo que el conductor de la unidad resultó ileso, solamente con crisis nerviosa a causa del percance.

Fueron personas que habitan en la comunidad Belisario Domínguez, cerca de donde ocurrió el accidente, que dieron aviso a las autoridades que acudieron para hacerse cargo de la situación.

Con el apoyo de grúas, la pesada unidad fue levantada y trasladada a un corralón oficial, iniciándose a la vez las investigaciones correspondientes.