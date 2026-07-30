Volcadura de revolvedora provoca cierre de vía

La volcadura de un camión-revolvedora de concreto a la altura del viaducto elevado, en la colonia El Relicario, municipio de Huixtla, provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia, aunque no se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales de consideración.

Se dio que la unidad transitaba por esa vía, a un costado de donde se realizaban trabajos de la construcción de la Línea K del tren Transístmico, cuando el conductor perdió el control y terminó volcando.

Ante ello, la vía fue cerrada a la circulación en tanto se realizaban las labores para el levantamiento de la revolvedora, lo cual llevó varias horas.

Controlan tránsito

Durante ese tiempo, personal de Vialidad Municipal se encargó de controlar la circulación para evitar otro percance, ya que esa calle es utilizada como salida alterna hacia la carretera Costera.

Paramédicos de Protección Civil acudieron y atendieron al chofer, aunque este resultó ileso, solamente con crisis nerviosa.

Los daños materiales por su parte ascienden a varios miles de pesos.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.