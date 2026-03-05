Volcadura de Van salda con ocho turistas heridos

Ocho turistas lesionados procedentes de Toluca, Estado de México, fue el saldo de un aparatoso accidente suscitado sobre la vía Tuxtla-Chiapa de Corzo, frente a Cahuaré.

De acuerdo con datos recabados, eran alrededor de las 13:45 horas cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron sobre el carril de oriente a poniente tras el reporte del hecho.

Termina el tour

Ahí, observaron volcada una Volkswagen Van y, a un costado, un automóvil Sedán de la misma marca.

Los oficiales mencionaron que la Van en la que iban turistas buscaba ingresar a Cahuaré cuando fue colisionado por el costado por la otra unidad.

Apoyo médico

La primera terminó volcando sobre la cinta de rodamiento, donde ocho personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.

Por lo anterior, en minutos se movilizaron los cuerpos de emergencia, quienes les brindaron la atención prehospitalaria y después trasladaron a seis a un nosocomio particular para recibir asistencia médica profesional.

Las unidades involucradas fueron remolcadas con el apoyo de dos grúas con plataformas y remitidas al corralón en turno.