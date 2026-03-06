Volcadura de vehículo repartidor salda con daños

Un vehículo de una empresa distribuidora de productos de salchichonería terminó volcado sobre el libramiento Sur Oriente, en el municipio de Tuxtla Chico, en donde su conductor milagrosamente resultó ileso, solo con crisis nerviosa.

Se dijo que la unidad tenía unos minutos de haber salido de la empresa Sigma, con dirección a la frontera con Guatemala, pero por causas desconocidas el chofer perdió el control y terminó volcando.

Personas que pasaban por el lugar hicieron el reporte al teléfono de emergencias, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia que acudieron para iniciar las investigaciones.

Cuando llegaron los paramédicos, revisaron al conductor pero solo presentaba crisis nerviosa, en tanto que los daños materiales ascienden a varios miles de pesos.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las diligencias que permitan establecer las causas del percance.

Asimismo, con el apoyo de una grúa procedieron a levantar la unidad que fue trasladada a un taller mecánico, ya que cuenta con seguro y este se encargaría de cubrir los daños.