Volcadura salda con tres personas lesionadas

Un saldo de tres personas lesionadas, entre ellos un menor de edad, y daños materiales de alta consideración, fueron el saldo de una aparatosa volcadura en el tramo carretero Tuxtla Chico-Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Fue a la altura del puesto de control migratorio conocido como El Manguito, en la demarcación tapachulteca, en donde ocurrió el percance, por lo que las autoridades intervinieron de inmediato para atender a los lesionados, solicitando a la vez la intervención de paramédicos.

Salió del camino

Se dijo que el conductor de un automóvil de color blanco al esquivar a un motociclista que le hizo corte de circulación, se salió de la carretera y acabó volcando con las llantas hacia arriba.

A consecuencia de ello, los tres ocupantes terminaron con lesiones diversas, entre ellos un niño de 10 años de edad.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y Protección Civil (PC) les brindaron el auxilio necesario y los trasladaron de urgencia al hospital regional para su atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos tomaron conocimiento del percance, iniciando las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del accidente.

La unidad siniestrada fue levantada con el apoyo de una grúa y llevada a un corralón oficial, en lo que se deslindan responsabilidades.