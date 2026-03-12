Volquetero arrolla a universitaria y muere

Lamentable tragedia la que ocurrió este miércoles en Palenque: una joven universitaria fue arrollada por el conductor de un pesado camión de acarreo de material pétreo.

Los hechos, sobre el bulevar Palenque-Pakalná, a pocos metros de la salida del periférico Norte, específicamente frente a la quinta La Chingada. Allí, se observó el volteo y una motocicleta tirada a poca distancia.

El cuerpo de la joven atrapado debajo de las ruedas traseras del pesado camión. En la terrible escena, quedaron esparcidos restos de su anatomía y abundante presencia de sangre.

Al lugar se constituyeron elementos de distintas corporaciones policiacas, peritos y un Ministerio Público (MP) investigador de la Fiscalía de Distrito Selva para los procedimientos legales.

Testigos oculares refirieron que la motociclista se incorporaba del periférico, mientras que el camión se desplazaba en su carril.

Cabe señalar que hasta el cierre de edición, las autoridades no han hecho declaraciones en torno a la presunción de responsabilidades, pero en las próximas horas se determinará la situación jurídica del volquetero, quien fue presentado ante el MP.