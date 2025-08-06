Volquetero colisiona contra automóvil en Pakal Ná

Un fuerte accidente, que por poco termina en tragedia, se registró la tarde del martes sobre el bulevar Palenque–Pakal Ná, cuando un camión de volteo cargado con aproximadamente siete metros cúbicos de material pétreo, impactó a un automóvil, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y un susto entre los ocupantes del vehículo particular.

El percance ocurrió alrededor de las 14:20 horas en inmediaciones de la zona hotelera y a escasos metros de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), punto que se ha vuelto conflictivo debido a la constante afluencia vial.

De acuerdo con versiones preliminares recabadas en el lugar de los hechos, el chofer del camión se desplazaba en dirección a la colonia Pakal Ná, cuando de manera repentina el automovilista intentó incorporarse a la vialidad sin la debida precaución, colocándose en el trayecto del vehículo de carga.

A pesar de que el volquetero intentó frenar para evitar el impacto, la inercia del peso que transportaba impidió la detención total a tiempo.

El golpe fue lo suficientemente fuerte como para dañar la carrocería del automóvil, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Sin embargo, ambas unidades quedaron en medio del camino, generando un bloqueo parcial de la circulación, lo que causó molestias y retrasos entre otros automovilistas.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, así como policías locales, arribaron de inmediato para tomar conocimiento del hecho, realizar el abanderamiento preventivo y coordinar la movilización de las unidades, evitando con ello mayores complicaciones en la zona.

Finalmente, se dio paso al proceso correspondiente para el deslinde de responsabilidades y la posible conciliación entre los involucrados, todo ello conforme al reglamento vial vigente.