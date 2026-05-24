Volteo acaba con las llantas al aire

Durante la tarde del sábado en la carretera que comunica a los municipios de San Cristóbal de Las Casas y Tenejapa, un camión de volteo cargado con arena volcó a la altura de la comunidad Kokolté, resultando ileso milagrosamente el conductor.

Se informó que la pesada unidad transportaba material pétreo cuando, de pronto, tuvo una falla mecánica en la demarcación de Tenejapa, lo que provocó la volcadura de la unidad.

Por lo aparatoso del percance, el vehículo acabó con las llantas al aire, con la caja en posición vertical, lo que hizo que la arena quedara esparcida a un costado de la vía de comunicación.

Rápidamente, los pobladores ayudaron a la persona que manejaba a salir de la cabina.

Se dijo que una falla en el sistema de frenos habría sido la causa del accidente, que afortunadamente no dejó a personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales y la carga afectada.

Posteriormente, se presentaron los paramédicos de de las corporaciones de auxilio y elementos de seguridad para proceder al retiro de la unidad y a levantar el material pétreo que estaba tirado.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas a manejar respetando los límites de velocidad y revisar los vehículos antes de salir a carretera, para evitar incidentes que pongan en riesgo la vida y seguridad de los usuarios.