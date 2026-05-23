Volteo sale de la vía y termina volcando

Un incidente vial se registró sobre el tramo carretero que comunica a los municipios de Solosuchiapa e Ixhuatán, luego de que un camión de volteo se saliera de la carretera a la altura de la comunidad de Zacualpa.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad habría perdido el control del vehículo por causas aún no determinadas, lo que ocasionó que terminara fuera de la carpeta asfáltica.

Tras el percance, habitantes de la zona y autoridades acudieron al lugar para brindar apoyo y coordinar las maniobras necesarias para reincorporar el camión, el cual quedó ladeado a un costado de la vía.

Las labores para colocar de nueva cuenta la unidad sobre sus cuatro llantas se prolongaron durante varios minutos, por lo que la circulación vehicular se vio parcialmente afectada mientras se realizaban los trabajos de auxilio.

Sin lesionados

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Automovilistas que transitaban por esta carretera fueron exhortados a conducir con precaución, debido a las maniobras que continuaban en la zona.