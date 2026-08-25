Volteo se accidenta en pronunciada pendiente

Cuando recorría un camino rural del municipio de Sitalá, un camión que transportaba gravilla tuvo una aparatosa volcadura provocando que su carga terminara dispersa sobre la vía de comunicación.

El percance se registró en una zona de pendiente, donde el vehículo habría presentado dificultades para continuar su recorrido. En un momento determinado, el operador perdió el control y el volteo terminó recostado.

La maniobra provocó que parte de la carga saliera del compartimento de transporte y quedara esparcida sobre diferentes puntos del camino, mientras el camión presentó afectaciones en la carrocería.

Sale casi ileso

Posteriormente, el chofer consiguió abandonar la cabina y fue auxiliado por habitantes de los alrededores. De manera preliminar, se informó que únicamente presentaba lesiones leves, por lo que no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital.

El incidente generó expectación entre lugareños y automovilistas, quienes se mantuvieron pendientes de las labores que se desarrollaron para retirar la unidad y recuperar la gravilla.

Debido a que la carga quedó sobre la superficie de rodamiento, también fue necesario despejar el camino para reducir el riesgo de nuevos percances y permitir el paso de vehículos.

Personal de las autoridades correspondientes tomó conocimiento de lo ocurrido y se encargó de recabar información.

Hasta el momento no se ha establecido qué provocó exactamente la pérdida de control, pero se presume que fue por una falla mecánica.