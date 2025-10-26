Volteo se estrella contra un poste de alumbrado

Un camión de volteo terminó sobre el andén central y además derribó una luminaria, esto sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo a la altura de la colonia Cahuaré, en la demarcación capitalina.

Falla mecánica

El reporte fue proporcionado al número de emergencias 911 aproximadamente a las 20:10 horas, cuando elementos policiacos municipales se movilizaron al carril de poniente a oriente para tomar conocimiento. Ahí, se informó que la pesada unidad había tenido una falla mecánica, por lo que el chofer al intentar maniobrar acabó estrellándose contra el andén central y finalmente quedó encima de un poste de alumbrado público.

Sin lesionados

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales tanto en el vehículo de carga como en la infraestructura urbana valuados en varios miles de pesos.

Agentes de la Guardia Nacional solicitaron el apoyo de una grúa con ancla para retirar el vehículo y remitirlo al corralón en turno, liberando finalmente la vialidad en la zona.