Volteo se va a hoyanco ante colapso de calle

Al norte del municipio de Cintalapa, un camión de volteo cayó en un hoyanco cuando colapsó la calle dejando la vialidad obstruida. Todo parece indicar que la caja iba cargada con exceso de peso, lo que terminó por provocar el socavón.

Trascendió que minutos antes de las 21:00 horas, vecinos del barrio Centro se percataron del estruendo que provocó la caída de la pesada unidad que transportaba una carga de arena, esto luego de colapsar el encarpetado de concreto por la fuerte presión ejercida por el peso del vehículo.

Labores

Los trabajadores de la empresa que suministra materiales de construcción, iniciaron maniobras para retirar el vehículo del socavón que fue de varios centímetros de profundidad, sin embargo, poco pudieron hacer para tratar de sacarlo del agujero.

Por ello, arribó un volteo y una retroexcavadora que tras el paso de varios minutos lograron extraer la pesada unidad, aunque esto le causó el desprendimiento del eje trasero, además de la pérdida de fluidos.

Más tarde, el hoyanco fue rellenado con arena por los trabajadores de la empresa con la finalidad de reducir daños en otros vehículos que circularan por la zona.