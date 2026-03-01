Volteo termina recostado por mala maniobra

Una posible falla mecánica, aunado a una mala maniobra o el exceso de velocidad, se conjugaron para que el chofer de un pesado camión de acarreo de material pétreo terminara su jornada volcando la unidad.

El hecho ocurrió sobre la carretera fronteriza del sur Palenque-Benemérito de Las Américas, como referencia en la localidad León Brindis, donde se registró el percance.

Habitantes del lugar al escuchar y observar el aparatoso accidente, se movilizaron para ayudar en el rescate del conductor, mismo que había quedado atrapado dentro de la cabina destruida.

Obstaculiza carril

A su vez, el material quedó disperso en la carpeta asfáltica, un carril prácticamente fue obstruido, por lo que la circulación se cortó y decenas de vehículos particulares y camiones cargados quedaron varados, esto para permitir la remoción y la movilización del volquetero siniestrado.

Cabe señalar que el tripulante presentaba golpes contusos y lesiones de consideración, por lo que fue trasladado al hospital general de Palenque para recibir atención y valoración especializada.