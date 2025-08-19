Volteos se estampan entre sí; dos heridos

Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, fue lo que dejó un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana del lunes en el tramo San Juan Chamula-Bautista Grande.

El choque se registró cuando dos camiones de volteo, que iban cargados con grava, se impactaron de manera frontal en una curva.

De acuerdo a lo declarado por los testigos, una falla en el sistema de frenos de una de las unidades fue lo que habría provocado el encontronazo.

Como resultado del fuerte impacto, hubo dos personas lesionadas que presentaron golpes leves. Fueron atendidas en el sitio por paramédicos de Protección Civil, que les brindaron los primeros auxilios y luego de estabilizarlas se dijo que no era necesario su traslado a un hospital.

La vía principal de la región permaneció obstruida un tiempo, mientras se esperaba el arribo de grúas para retirar los vehículos colisionados, lo cual afectó la circulación vial.

Se dio a conocer que las autoridades tradicionales serían las encargadas de resolver el conflicto bajo el método de usos y costumbres de la comunidad.

Personal de Protección Civil hizo un llamado a la población a conducir sus unidades con precaución, respetando los límites de velocidad para evitar percances que pongan en riesgo su vida.