Voraces llamas consumen local

Desesperados y con una gran pérdida económica resultaron los propietarios de un establecimiento la noche del sábado en uno de los barrios de Ocozocoautla: el fuego habría consumido toda la mercancía del lugar, presuntamente derivado de un posible cortocircuito.

Trascendió que al caer la noche, vecinos del barrio Centro reportaron al 911 un posible conato de incendio en el interior de un establecimiento con venta de diversos artículos, el cual tomó fuerza en tanto se aproximaban las unidades de auxilio.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al punto afectado cercano al parque central, donde la intensidad del fuego ya causaba estragos en una camioneta estacionada en frente, por lo cual con la ayuda de Protección Civil iniciaron a rociar con agua el área.

Luego de varios minutos, la conflagración logró ser sofocada, dejando a la vista todo el daño ocasionado, dejando pérdida total en la mercancía que estaba dentro del comercio, además de un vehículo consumido casi en su totalidad.