Voraz fuego calcina taller mecánico en La Pimienta

Un incendio registrado en un taller mecánico provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en el barrio La Pimienta, en la capital Tuxtla Gutiérrez, donde las llamas ocasionaron daños materiales en el negocio y afectaron tres vehículos.

La emergencia fue reportada cerca de las 13:55 horas del domingo sobre la 12.ª Norte, entre calle Central y 1.ª Oriente. Tras recibir el aviso, elementos de las policías Municipal y Estatal acudieron al sitio y confirmaron que el inmueble se encontraba envuelto en llamas.

Arduas labores

Debido a la magnitud del siniestro, de inmediato se solicitó la intervención de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos desplegaron equipo y comenzaron las labores para combatir el fuego y evitar que se propagara hacia propiedades cercanas.

Durante las maniobras, los rescatistas se enfocaron en la extinción de las llamas y posteriormente realizaron labores de enfriamiento para eliminar posibles puntos de calor. Tres vehículos que permanecían dentro y en las inmediaciones del taller sufrieron afectaciones de consideración.

Después de aproximadamente una hora de arduo trabajo, los “tragahumos” pudieron controlar el siniestro. De manera preliminar, se indicó que un posible cortocircuito habría provocado el fuego; sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente.

Solo daños

Tras permanecer alrededor de hora y media en el lugar de los hechos, los equipos de auxilio concluyeron la emergencia y proporcionaron indicaciones al propietario del establecimiento antes de retirarse.

A pesar de las afectaciones materiales causadas por el fuerte incendio, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales que lamentar.