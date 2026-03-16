Voraz fuego consume carpintería en colonia

Corporaciones de emergencia se movilizaron debido a un intenso incendio sucedido en la colonia Maldonado, en la capital chiapaneca, luego de que las llamas consumieran un negocio dedicado a la carpintería.

El siniestro se dio cerca de las 23:20 horas del sábado sobre la 12.ª Oriente, entre 14.ª y 15.ª Sur, donde vecinos alertaron a las autoridades tras percatarse de una gran cantidad de humo y fuego que salía del interior del negocio.

Siniestro

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al lugar para verificar la situación y confirmaron que un fuerte incendio se desarrollaba en el interior de la carpintería.

Por la presencia de madera, barnices y otros materiales altamente inflamables, las llamas se propagaron con rapidez y en pocos minutos cubrieron gran parte del inmueble.

Ante la magnitud del siniestro, personal del Cuerpo de Bomberos se presentó al lugar y comenzó las labores para sofocarlo. Utilizando chorros de agua presurizada, los “tragahumo” trabajaron intensamente para evitar que se extendiera hacia viviendas y negocios cercanos.

Vecinos de la zona observaron con preocupación las maniobras de auxilio, ya que el fuego alcanzó varios metros de altura y generó una densa nube de humo visible a varias cuadras.

Cuantiosas pérdidas

Luego de aproximadamente una hora y media de intensas labores, los bomberos pudieron controlar y extinguir el incendio. A pesar de lo aparatoso que fue, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Sin embargo, las autoridades informaron que las pérdidas materiales fueron totales ya que consumió maquinaria, herramientas, madera y otros insumos utilizados en el negocio.

Peritos realizarán las investigaciones para determinar las causas exactas que originaron el siniestro.