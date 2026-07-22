Voraz incendio reduce a cenizas una vivienda

Una familia perdió prácticamente todo su patrimonio luego de que un voraz incendio consumiera por completo una humilde vivienda en la vía que conduce a la comunidad de Guayabal, en el municipio de Rayón, durante la mañana del martes cerca del mediodía.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó por causas que aún no han sido establecidas —se presume que pudo ser un cortocircuito— y, debido a la rapidez con la que se propagó, las llamas envolvieron en pocos minutos toda la estructura, sin dar oportunidad de rescatar las pertenencias.

Vecinos de la zona intentaron controlar las intensas llamas mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911; sin embargo, el siniestro avanzó rápidamente y redujo la vivienda a cenizas.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para combatir el fuego y evitar que se extendiera a inmuebles cercanos. No obstante, a su llegada la mayor parte de la casa ya había sido consumida y no había nada que salvar.

Afortunadamente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales; sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales, dejando a los habitantes del domicilio sin su patrimonio.

Personal de Protección Civil inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio y emitir las recomendaciones necesarias para prevenir este tipo de emergencias.