Vuelca acelerado automovilista en el libramiento Norte

Al filo de la medianoche, una de las vías rápidas más importantes de la capital fue nuevamente escenario de un percance.

Se informó al respecto que con daños materiales cuantiosos saldó una aparatosa volcadura suscitada sobre el libramiento Norte, entrada a la avenida Ignacio Soberano Velasco de la colonia Fovisste Paraíso.

Maniobra sale mal

El reporte se realizó alrededor de las 23:25 horas, por lo que elementos de la Policía Vial se movilizaron sobre el carril de baja velocidad, sobre el sentido de poniente a oriente.

De acuerdo con el parte de los agentes viales, un masculino a bordo de un automóvil marca Nissan, tipo Versa, con láminas de circulación del estado de Chiapas intentaba incorporarse sobre la referida avenida; sin embargo, el exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra originó que terminara volcando. La unidad quedó sobre la malla de un lote.

Salió caro

A pesar de lo aparatoso del accidente, por fortuna no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales valuados por miles de pesos.

Una hora más tarde, tras el protocolo correspondiente en estos casos, una grúa con plataforma se encargó de remolcar el coche y remitirlo al corralón en turno para liberar la vialidad en la vía rápida, quedando en la estadística un nuevo accidente por falta de precaución al conducir.