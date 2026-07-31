Vuelca al perder el control; una muerta y un lesionado

Una fatal volcadura ocurrida en la zona alta del municipio de Tuzantán dejó como saldo a una mujer sin vida, además de daños materiales de alta consideración y a un hombre lesionado.

Fue sobre el camino entre las comunidades El Triunfo y Los Ángeles, en los límites con la ciudad de Tapachula pero dentro de la demarcación de Tuzantán, en donde ocurrió el percance el jueves por la mañana, alrededor de las 11:00 horas.

Por ello, ante el reporte recibido a los números de emergencias se constituyeron los elementos de las corporaciones de seguridad y de emergencia.

Perdió el control

Aparentemente, el chofer perdió el control del volante y esto hizo que volcara. La mercancía que transportaba la unidad quedó esparcida sobre el camino, mientras que en el lugar las autoridades corroboraron el fallecimiento de una persona del sexo femenino que fue identificada como Marisela “N”.

El conductor de la camioneta pick up fue auxiliado y trasladado de emergencia a un hospital, en donde recibe atención médica especializada. Se dijo que los lugareños fueron quienes en primera instancia auxiliaron a la pareja y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Elementos de la Policía Municipal de Tuzantán, fueron los primeros respondientes que acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias de apoyo, así como las autoridades competentes procedían al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente que permitirá determinar las causas que provocaron el accidente, para el deslinde de las responsabilidades. Los daños materiales también ascendieron a varios miles de pesos.