Vuelca auto; un adulto y un menor lesionados

Un automóvil sedán acabó volcado la tarde del jueves sobre la carretera federal que atraviesa el municipio de Jiquipilas, específicamente a la altura del kilómetro 87, en el tramo conocido como Las Jotas-puente Las Flores, dejando como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Fuera de la vía

De acuerdo con información recabada en el lugar, el percance se registró minutos después de las 15:00 horas cuando automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los números de emergencias sobre un Chevrolet Aveo, con placas de circulación del estado de Guanajuato, el cual terminó fuera de la vía de comunicación, entre la maleza.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial que precise las causas, de manera preliminar se presume que una mala maniobra del conductor, aunada posiblemente a las condiciones del camino, habría provocado que perdiera el control y se accidentara de manera aparatosa.

Asisten en vialidad

Al sitio acudieron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Policía Municipal, quienes se encargaron de resguardar el área y controlar la circulación, debido a que el incidente generó reducción de carriles y riesgo para otros vehículos.

Al hospital

Por otra parte, paramédicos de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria a un adulto y a un menor de edad, quienes presentaban diversas lesiones.

Tras ser estabilizados, ambos fueron abordados a una ambulancia y trasladados a un hospital para su valoración y atención médica.

Finalmente, las corporaciones permanecieron en el sitio en espera del servicio de grúa con plataforma, a fin de retirar la unidad siniestrada y liberar por completo la vía de comunicación, restableciendo el tránsito normal en la zona.