Vuelca automóvil en el libramiento Norte

Un joven lesionado y daños materiales valuados en varios miles de pesos fue como saldó una aparatosa volcadura sucedida sobre el libramiento Norte, a la altura del bulevar Fidel Velázquez, en la capital chiapaneca.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:25 horas del lunes, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de alta velocidad, en el sentido de poniente a oriente sobre el puente vehicular.

Ahí, se informó que un joven de aproximadamente 20 años de edad se desplazaba a bordo de un vehículo particular de la marca Volkswagen GLI, con placas de circulación del estado de Chiapas.

Los oficiales mencionaron que el exceso de velocidad y una mala maniobra provocaron que el conductor perdiera el control del volante, se estrellara contra la guarnición y posteriormente volcara.

Al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil que le brindaron la atención médica.

Una grúa con ancla se encargó de remolcar la unidad y fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.