Vuelca automóvil luego de un fuerte impacto

Volcado, con las llantas hacia arriba, quedó un vehículo tipo sedán tras ser impactado por un camión de carga sobre la carretera Costera en el tramo de Viva México a Tapachula, lo que dejó daños materiales por varios miles de pesos y los ocupantes con lesiones leves, además de crisis nerviosa.

Intentó retornar

Se dijo que al parecer las dos unidades se desplazaban en una misma dirección, pero el conductor de un camión con plataforma —perteneciente a la empresa Cementos Cruz Azul, que iba cargado con tarimas de madera— al tratar de retornar lo hizo sin precaución e invadió el carril contrario y se dio el encontronazo.

Por ello, el automóvil Changan de color gris quedó volcado y se activaron las bolsas de aire. La pareja, que viajaba a bordo, resultó con contusiones leves, visiblemente alterada por la volcadura; tanto el hombre como la mujer tuvieron que ser atendidos por paramédicos.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva se presentaron al lugar de los hechos para resguardar la zona ante el riesgo de un nuevo percance.

Esto provocó un gran congestionamiento vial debido a que ambas unidades estaban a mitad de la carretera y cubrían un carril de cada lado.

Por último, fue iniciada la investigación para determinar la forma en la que ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades, pues las afectaciones materiales eran de alta consideración en el automóvil.