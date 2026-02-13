Vuelca automóvil sobre la calzada Emiliano Zapata

Un vehículo particular resultó con daños considerables luego de volcar durante la madrugada del jueves sobre la calzada Emiliano Zapata, a la altura de la colonia Loma Bonita Terán, al sur poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez.

El accidente fue reportado a los números de emergencias aproximadamente a las 02:20 horas, lo que generó la movilización de las corporaciones policiacas.

Al arribar al sitio, los elementos confirmaron la presencia de un automóvil sedán volcado, con las cuatro llantas hacia arriba. En la zona fue localizado el conductor, con quien se entrevistaron para recabar información sobre lo ocurrido.

Maniobra abrupta

De acuerdo con la versión proporcionada por la persona que manejaba, circulaba de sur a norte sobre la calzada Emiliano Zapata cuando otro automóvil le cerró el paso, lo que provocó una maniobra brusca que derivó en la aparatosa volcadura.

Rápidamente, los agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y verificar el estado de salud del conductor, quien no presentó lesiones, por lo que no fue necesario solicitar la intervención de los servicios médicos.

Las autoridades municipales se encargaron de tomar conocimiento del hecho y recabar los testimonios.

Más adelante, una grúa con plataforma acudió al sitio para retirar el vehículo y trasladarlo al corralón correspondiente; mientras se realizan los trámites para el deslinde de responsabilidades, permanecerá asegurado.