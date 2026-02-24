Vuelca automóvil; una menor de edad herida

Daños materiales valuados en miles de pesos y una menor de edad lesionada, fueron el saldo de una aparatosa volcadura registrada sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia El Refugio.

El reporte se realizó alrededor de las 09:00 horas del lunes a los números de emergencias, lo que movilizó a la demarcación chiapacorceña a las corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Al arribar al sitio, los elementos localizaron un vehículo sedán particular de color negro que estaba volcado sobre el andén central, con las cuatro llantas hacia arriba, así como a una persona herida.

Se descontroló

De acuerdo con los primeros informes, el automóvil se desplazaba en dirección de Tuxtla Gutiérrez hacia Chiapa de Corzo cuando el conductor perdió el control de la unidad, provocando que saliera de su trayectoria y acabara volcado en el camellón central.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar la atención médica a las personas involucradas. Una menor de edad fue trasladada a un hospital debido a las lesiones que tenía.

Asimismo, agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva y de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo las diligencias necesarias.

Posteriormente, una grúa realizó el remolque del vehículo y su traslado al corralón en espera de que el conductor rinda su declaración ante la autoridad ministerial para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades en las próximas horas.