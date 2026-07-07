Vuelca automóvil y deja a dos personas prensadas

Dos personas quedaron prensadas entre los fierros retorcidos durante un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el libramiento Sur Oriente, a la altura de la colonia Coquelequixtlan, en la capital chiapaneca.

El percance ocurrió alrededor de la 01:00 horas del lunes, cuando automovilistas reportaron a los números de emergencias un vehículo volcado con personas atrapadas en el interior.

Al llegar al sitio, elementos policiacos y cuerpos de emergencia localizaron a un hombre y a una mujer lesionados, así como un automóvil Renault Kwid de color blanco con severos daños.

Perdió el control

De acuerdo con fuentes policiacas, ambas personas viajaban de poniente a oriente sobre el libramiento Sur, pero al llegar a la altura de la bodega de autobuses de la empresa TLA el conductor perdió el control del vehículo.

Por ello, salió de la cinta asfáltica, impactó contra una estructura de concreto y posteriormente se estampó contra un poste de telefonía, terminando volcado sobre el costado izquierdo.

El estruendo alertó a vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, quienes acudieron para auxiliar a los ocupantes.

Debido a que no podían salir del automóvil, varias personas empujaron la unidad hasta colocarla nuevamente sobre sus cuatro llantas y lograron rescatar a la persona que manejaba y a su acompañante antes del arribo de los paramédicos.

En estado grave

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil del Estado brindaron atención prehospitalaria a los heridos.

El conductor fue encontrado inconsciente y con probable traumatismo craneoencefálico, por lo cual recibió oxígeno y fue trasladado de urgencia al hospital regional Dr. Gilberto Gómez Maza, donde fue reportado en estado grave.

La fémina que viajaba como acompañante también fue atendida en el lugar. Tras la valoración médica se determinó que presentaba diversas lesiones, aunque ninguna que comprometiera su vida, así que fue trasladada a una clínica particular para recibir atención especializada inmediata.

Agentes de la Policía de Tránsito acordonaron la zona y realizaron el levantamiento de información, mientras que peritos efectuaron las diligencias para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Una vez concluidos los trabajos periciales, una grúa retiró el vehículo siniestrado y lo trasladó al corralón correspondiente, donde permanecerá mientras se desarrollan las pesquisas.