Vuelca automóvil y solo hubo daños materiales

La espectacular volcadura de un vehículo fue registrada el domingo sobre la 4.ª avenida Sur Prolongación, a la altura de la plaza comercial Galerías en la ciudad de Tapachula, lo cual dejó como saldo solo daños materiales.

Se informó que se trataba de un automóvil Volkswagen Virtus de color blanco, con placas del estado de Oaxaca, el cual al parecer iba a exceso de velocidad y por este motivo su conductor perdió el control, impactó con el camellón central y terminó con las llantas hacia arriba.

Ante el reporte del percance se movilizaron elementos de los servicios de emergencia y de las corporaciones policiacas.

Solo crisis nerviosa

Paramédicos de Protección Civil (PC) auxiliaron al conductor que solamente presentó crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, por lo que fue estabilizado en el sitio.

Mientras tanto, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las diligencias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Con el apoyo de una grúa la unidad fue llevada a un corralón oficial, estableciéndose que las pérdidas materiales ascendieron a varios miles de pesos.