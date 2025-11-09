Vuelca automovilista al tratar de incorporarse

Dos personas resultaron contusionadas durante una aparatosa volcadura sucedida en la entrada a la colonia Terán, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, las últimas horas de la noche del viernes.

El reporte fue proporcionado cerca de las 22:20 horas, por lo que policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Les informaron que una familia se desplazaba a bordo de un vehículo particular Hyundai Atos, sin embargo, al incorporarse a la avenida Cardenal, situada cerca de la colonia Buenos Aires, perdió el control del volante.

La unidad se salió del camino y volcó sobre el bulevar Quetzales. Como saldo, dos personas resultaron con múltiples golpes en las extremidades.

Sin hospitalizados

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Rápidamente se movilizaron paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes procedieron a brindarle la atención prehospitalaria.

Tras la valoración se dio a conocer que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular y fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.