Vuelca automovilista en la rotonda de La Coneja

Con una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos fue como saldó una aparatosa volcadura sucedida sobre la rotonda de La Coneja, ubicada junto a plaza de Las Américas sobre la prolongación de la 5.ª Norte y el libramiento Norte de la capital Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 06:02 horas cuando el conductor de un Toyota Yaris, con placas del estado de Campeche, se desplazaba de oriente a poniente, sin embargo, de pronto perdió el control al llegar al crucero.

El vehículo se estampó contra un muro de concreto y posteriormente volcó sobre la vía de comunicación.

Personal de la Cruz Roja Mexicana acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria al automovilista, quien fue valorado en el sitio. No se reportó que haya tenido lesiones graves.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el retiro del vehículo siniestrado.

De manera preliminar se presume que el accidente se debió al exceso de velocidad y a una maniobra inadecuada, aunque no se descarta que el conductor estuviera presuntamente bajo los efectos del alcohol.

El percance generó tráfico vehicular en la zona durante varios minutos mientras se realizaban las labores de auxilio y el levantamiento de la unidad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución, especialmente en cruceros y curvas peligrosas como la de La Coneja, donde los incidentes viales son frecuentes.