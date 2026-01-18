Vuelca automovilista y derriba una luminaria

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó una aparatosa volcadura sobre la carretera que conecta a la capital Tuxtla Gutiérrez con el municipio de Chiapa de Corzo, frente a la empresa de lácteos Lala.

Transcurrían las 06:35 horas del sábado cuando agentes de la Guardia Nacional tuvieron conocimiento de un percance con posibles lesionados, así que se presentaron a la demarcación chiapacorceña sobre el carril de poniente a oriente, en la vía de comunicación mencionada.

Iba velozmente

Al llegar les informaron que un vehículo particular de la marca Chevrolet Spark, con placas de circulación del estado de Chiapas, se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad.

Esto hizo que comenzara a zigzaguear en diversas ocasiones, hasta que finalmente el conductor perdió el control de la unidad particular, se salió del camino para finalmente estamparse contra una luminaria y acabar volcando fuera de la carpeta asfáltica.

Cerca del vehículo se encontraron varias latas de cerveza, por lo cual se presume que quien manejaba podría haberlo hecho en estado de ebriedad.

Cabe destacar que a pesar de lo fuerte del percance no se reportaron personas lesionadas, pero sí hubo cuantiosos daños materiales valuados en miles de pesos, además de las averías a la infraestructura urbana.

Por último, más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar el automóvil para remitirlo al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades conforme a la ley.