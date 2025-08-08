Vuelca camión de carga por corte de circulación

Dos personas resultaron lesionadas de las extremidades la mañana del jueves luego de que un camión de carga volcara tras verse involucrado en un choque por alcance contra un vehículo particular, cuando ambos circulaban sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia Plan Chiapas.

El percance fue reportado a los números de emergencia alrededor de las 06:40 horas, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y elementos de seguridad.

Paramédicos acudieron al sitio y brindaron la atención prehospitalaria a dos personas que presentaban contusiones, pero afortunadamente no fue necesario su traslado a un hospital, pues las lesiones no ponían en riesgo su vida.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos vehículos se dirigían con rumbo a Chiapa de Corzo cuando, por causas que aún se investigan, uno de los conductores realizó una maniobra indebida que implicó un corte de circulación.

Esto provocó que el otro vehículo se estrellara por alcance en la parte trasera del camión de carga, lo que ocasionó que este último perdiera el control y acabara volcado sobre un costado, bloqueando parcialmente la vialidad.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se presentaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, coordinar el tráfico y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Durante varias horas el flujo se mantuvo lento debido a las maniobras de remoción. Finalmente, una grúa de plataforma retiró las unidades involucradas que fueron llevadas al corralón en turno, en espera de que se resuelva la situación legal.

Se prevé que los conductores comparezcan ante la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades y que se determinen las causas exactas del percance, a fin de prevenir hechos similares en el futuro.