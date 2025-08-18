Vuelca camión luego de abandonar la carretera

Un hombre con crisis nerviosa y un vehículo de carga volcado tras abandonar la carretera, fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del domingo en caminos del municipio de Jiquipilas. Todo parece indicar que una mala maniobra habría originado el percance.

Trascendió que minutos después del mediodía usuarios del tramo Las Jotas-puente Las Flores notificaron al número de emergencias una volcadura en el kilómetro 84, en donde se encontraba la unidad recostada fuera de la vía de comunicación y posiblemente en el interior habían personas lesionadas.

Tras lo anterior, personal de la Guardia Nacional (GN) se constituyó al lugar de los hechos para corroborar el reporte.

Accidente

Al llegar se entrevistaron con el operador, quien indicó que salió del municipio de Cintalapa con dirección a Teopisca, pero a su paso por la carretera federal intentó, presuntamente, estacionarse fuera del camino, por tal motivo el declive de la tierra hizo que volcara.

Momentos más tarde se presentó el personal de la Policía Municipal de Jiquipilas para ayudar en el control de la circulación vial, así como paramédicos de Protección Civil (PC).

Casi ileso

Estos últimos, luego de valorar al nervioso chofer, determinaron que no tenía heridas graves, únicamente crisis nerviosa.

Por último las corporaciones policíacas y de primeros auxilios se retiraron de la zona, quedando el conductor a la espera de la grúa que lo ayudaría a poner sobre sus llantas el vehículo.