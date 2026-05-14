Vuelca camión tomatero en tramo sinuoso

Un camión tipo rabón que transportaba al menos 10 toneladas de rejas con tomates, volcó en la mañana de ayer cuando circulaba sobre la carretera estatal 226, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y dejó cuantiosas pérdidas materiales.

Fue alrededor de las 07:00 horas que se registró el accidente en el tramo de Tzimol-Pujiltic, a unos metros del desvío a Mújica del municipio de Comitán, en la carretera que comunica a la presa La Angostura y capital del estado.

Tramo sinuoso

La volcadura ocurrió cuando el chofer de la pesada unidad perdió el control en un tramo sinuoso y terminó accidentada, quedando el atravesado sobre la vía junto a la mercancía que transportaba, lo que dejó a una persona lesionada.

El percance provocó el cierre de la vía al tráfico y, debido a que todo el tomate quedó esparcido en la carpeta asfáltica, fue levantado por ciudadanos y se consideró como pérdida total.

Al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil (PC) municipal de Comitán para brindar los primeros auxilios al herido; en tanto, agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva atendieron el percance y ordenaron el rescate de la unidad para remolcarla al corralón y deslindar responsabilidades.

Bomberos también llegaron para realizar la limpieza de la vía y lavar la cinta asfáltica de los restos de tomate, grasa y combustible para prevenir otro incidente.