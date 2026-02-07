Vuelca camioneta al salirse del camino

Durante la mañana del viernes sobre el tramo carretero Lázaro Cárdenas-Tierra y Libertad, en el municipio de Cintalapa de Figueroa, se dio el incidente luego de que una camioneta abandonara la vía federal y terminara volcada a un costado del camino, dejando como saldo tres personas heridas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con reportes oficiales, minutos antes de las 08:00 horas, automovilistas que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias 9-1-1 sobre una volcadura a la altura del kilómetro tres, donde una camioneta Ford Ranger con redila ganadera se encontraba siniestrada, con pasajeros atrapados en su interior.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil (PC) para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes.

Pasajeros malheridos

Entre los lesionados se identificó a Esteban “N” (56 años), quien presentaba probable traumatismo craneoencefálico; José Ángel “N” (61), con aparente fractura de costillas; así como un menor de edad que sufrió diversos golpes contusos.

Tras ser estabilizados en el sitio, los tres heridos fueron trasladados al hospital IMSS-Bienestar de Cintalapa para su valoración médica especializada, donde personal médico descartaría lesiones que pusieran en riesgo su vida.

De manera preliminar, se informó que el percance pudo haber sido provocado por una posible falla mecánica o una distracción al volante, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad y saliera de la carpeta asfáltica.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Carreteras arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el traslado del vehículo al corralón, mientras se deslindan responsabilidades conforme a la ley.